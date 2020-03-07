«Животинка!»: дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой порассуждали о флоре и фауне

Лиза и Гарри в этом году должны пойти в первый класс.

Телеведущий Максим Галкин в Instagram опубликовал очередной забавный ролик со своими детьми – близнецами Лизой и Гарри. На кадрах можно увидеть их размышления о мире флоры и фауны.

«Там было написано флора», – заявила Лиза Галкина. На это ее отец отметил: «Флора – это мир растений. А если мир животных, то это…» «Животинка!» – воскликнул довольный Гарри Галкин. «Нет, это фауна», – поправил его отец.

В конце записи можно увидеть, как Лиза и Гарри распевают: «Животинка!». При этом они находятся на верхнем этаже в замке, где живут Максим Галкин и Алла Пугачева.

Отметим, что в этом году ребятам, в которых влюблены миллионы поклонников в Сети, исполнится уже по семь лет. Нынешней осенью они должны будут пойти в первый класс. Ранее Алла Пугачева в одной из бесед с журналистами отмечала, что пока они с мужем еще не решили, в какую именно школу отдадут своих наследников.