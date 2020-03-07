Стали известны заработки Дудя, Собчак, Шихман и Тодоренко на каналах в YouTube

Звезды, которые приглашают к себе интересных гостей, получают за это немалые деньги.

Российские звезды, которые приглашают к себе интересных собеседников и затем выпускают с ними ролики и программы на YouTube, хорошо на этом зарабатывают. Анализ проводили специалисты агентства SALO.

В исследованиях участвовали самые популярные каналы. Учитывались количество рекламных интеграций на канале за 2019 год и средняя стоимость по прайсу.

В рейтинге на первом месте расположился журналист Юрий Дудь. Его доход составил 57,5 миллиона рублей. На втором месте с заметным отставанием супруга музыканта Влада Топалова, известная телеведущая Регина Тодоренко. Она заработала согласно аналитическим исследованиям 26 миллионов.

Замкнула «тройку призеров» журналистка Ирина Шихман. На своем шоу «А поговорить?» она заработала 16,6 миллиона рублей. Кстати, светская львица и супруга режиссера Константина Богомолова Ксения Собчак расположилась на четвертом месте. Ее заработок, как отмечается в исследовании, составил 15,7 миллиона рублей, сообщает портал Ura.ru.