«Лучше покури со мной дома»: Наталья Бочкарева рассказала о воспитании детей

Актриса Наталья Бочкарева в эфире YouTube-шоу «Ходят слухи» рассказала о воспитании своих детей. У звезды сериала «Счастливы вместе» двое наследников — 11-летняя Маша и 12-летний Иван.

Как отметила актриса, главными условиями в общении с наследниками она считает честность и доверие. При этом отмечает, что нужно всегда держать руку на пульсе. Она старается для них быть друзьями,чтобы они доверяли ей все свои секреты.

«Чтобы им не страшно было сказать: «Мам, я попробовал покурить». И ты не скажешь: «Да, ты че!? Как это вообще можно?». А ответишь: «Лучше покури со мной дома». Наталья Бочкарева

Также актриса отметила, что ей совершенно безразлично мнение хейтеров о себе. Как известно, после истории с наркотиками в ее адрес было много критики. Сама она считает тех, кто пишет гадости в социальных сетях, шизофрениками, у которых не удалась личная жизнь. Таким способом, как она думает, люди просто вымещают свои обиды.

Напомним, что в прошлом году Наталья Бочкарева стала героиней новостей на всех федеральных каналах. Сотрудники ГИБДД остановили ее на одной из московских улиц. Оказалось, что при себе у нее был кокаин. При этом звезда всячески отрицала факт употребления и перевозки наркотиков. Позже суд вписал ей штраф в 30 тысяч рублей. В суде учли, что у звезды сериала «Счастливы вместе» раньше не было судимости.