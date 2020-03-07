Александр Кокорин пообещал отдать сына в футбольную секцию

Футболист «Сочи» Александр Кокорин заявил, что в недалеком будущем отдаст своего сына от певицы Дарьи Валитовой в футбольную секцию. Как отметил игрок, у ребенка есть все задатки, чтобы стать неплохим спортсменом. Сам он будет этому всячески способствовать.

«Он спортивный мальчик, бегает, мышцы крепкие. Ему сейчас 2 года 9 месяцев. Хотим отдать его, попробовать, посмотреть, как это будет выглядеть со стороны. Он сильно выделяется». Александр Кокорин

По словам игрока, все свои голы он до сих пор посвящает сыну. Кстати, после выхода из колонии футболист уже отметился голом в последнем матче своей команды.

Также футболист сказал, что его сын без ума от больших машин. Причем, как он подметил, ему больше нравятся экскаваторы, а не спортивные автомобили. В будущем футболист хочет отдать ребенка в одну из спортивных школ в Европе. Правда, как он отмечает, сын должен сам хотеть заниматься футболом. Давить на него в этом вопросе Александр Кокорин не собирается, сообщает портал sport24.ru.