В Красноярске певица рухнула в оркестровую яму и допела песню с переломом ноги

В Красноярске 28-летняя певица Анастасия Вишневская упала в оркестровую яму во время исполнения песни в честь 8 Марта. Превозмогая боль от перелома, артистка продолжила исполнять композицию Аллы Пугачевой «100 часов счастья».

На кадрах, появившихся в Сети сразу после инцидента, видно, как пострадавшая в белом пышном платье уверенным шагом движется к краю сцены, а затем стремительно срывается с нее.

Зрители не сразу поняли, куда делась певица. Осознать произошедшее им помог голос самой Вишневской: певица продолжила петь из западни. Девушке пришлось приложить немало усилий, чтобы не показывать, насколько ей было больно в тот момент.

Телеканалу 360 Анастасия позже рассказала, что лежала у дирижерского пульта на животе и понимала, что вот-вот подходит вступление, и ей снова нужно будет продолжать петь. В какой-то момент конструкция внутри ямы начала подниматься, и Вишневская осознала – вставать нужно и ей.

«Все, кто пишет, что фонограмма, — такие дурачки. Была бы фонограмма, я бы чище сделала», — резюмировала она.

Сразу после выступления Вишневскую госпитализировали. Сейчас девушка находится в больнице и ждет операции.