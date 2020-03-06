«Замечательный дуэт»: Олег Газманов с сыном показали совместную репетицию

В личном аккаунте в социальной сети «Инстаграм» знаменитый музыкант Олег Газманов поделился видео, на котором вместе с сыном Родионом поет песню под гитару.

«Репетируем с Родионом его песню «Муза и стерва» к завтрашнему эфиру на 1-м канале «Доброе утро», — сообщил подписчикам Народный артист.

Многим поклонникам пришлась по душе видеозарисовка из жизни музыкальной семьи. Многие отметили, что исполнительская манера Родиона все больше походит на отцовскую. И не только похвалили звезд за песню, но и собрались ради Газмановых рано вставать, чтобы посмотреть передачу.

«Замечательный дуэт», «Какая прелесть! Смотреть и слушать вас одно удовольствие! И песня интересная, надо завтра встать пораньше, чтобы не пропустить эфир», «Браво!», «Родион папин сын», — можно прочитать в комментариях под видео.

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