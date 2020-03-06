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«Хотели как лучше, получилось как всегда»: Мария Захарова оценила креативную рекламу ФБР

В США решили использовать образ Владимира Высоцкого чтобы пригласить к сотрудничеству тех, кому «есть что сказать».

«Хотели как лучше, получилось как всегда»: Мария Захарова оценила креативную рекламу ФБР
Мария Захарова оценила рекламу ФБР с использованием Владимира Высоцкого Фото: globallookpress.com

Мария Захарова прокомментировала креативную рекламу ФБР. В США решили использовать Владимира Высоцкого в образе Глеба Жеглова, чтобы призвать к сотрудничеству страны, которым «есть что сказать».

Сложившуюся ситуацию официальный представитель МИД РФ сравнила с еще одной курьезной ситуацией, которая произошла более десяти лет назад.

Тогда американцы преподнесли Сергею Лаврову в подарок кнопку, которая символизировала перезагрузку. Но вместо этого на ней было написано слово «перегрузка».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила рекламу ФБР с курьезным событием, произошедшим более десяти лет назад. Тогда американцы назвали перезагрузку отношений между странами «перегрузкой».

ФБР призывает к сотрудничеству российских граждан. Помочь решиться должен Владимир Высоцкий. Фото: https://www.facebook.com/FBI

«Тогда госсекретарь США Хиллари Клинтон подарила Сергею Лаврову кнопку, которая должна была символизировать перезагрузку отношений между двумя странами? Так вот на кнопке так называемой перезагрузки было написано «Перегрузка», — цитирует слова Марии Захаровой сайт Радио КП.

Что касается текущей ситуации, то российский дипломат усомнилась, что авторские права на использование фото были учтены.

«Что американцы хотели сказать этой рекламой — неизвестно. А получилось снова то же самое: вместо «перезагрузка» написали «перегрузка»….Хотели как лучше, получилось как всегда», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что американское Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало в Facebook собственную русскоязычную рекламу, призывающую граждан РФ к сотрудничеству. Рекламную публикацию ведомство сопроводило снимком звезды Советского Союза Владимира Высоцкого, сообщает 5-tv.ru.

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