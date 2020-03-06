«Хотели как лучше, получилось как всегда»: Мария Захарова оценила креативную рекламу ФБР

В США решили использовать образ Владимира Высоцкого чтобы пригласить к сотрудничеству тех, кому «есть что сказать».

Мария Захарова прокомментировала креативную рекламу ФБР. В США решили использовать Владимира Высоцкого в образе Глеба Жеглова, чтобы призвать к сотрудничеству страны, которым «есть что сказать».

Сложившуюся ситуацию официальный представитель МИД РФ сравнила с еще одной курьезной ситуацией, которая произошла более десяти лет назад.

Тогда американцы преподнесли Сергею Лаврову в подарок кнопку, которая символизировала перезагрузку. Но вместо этого на ней было написано слово «перегрузка».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила рекламу ФБР с курьезным событием, произошедшим более десяти лет назад. Тогда американцы назвали перезагрузку отношений между странами «перегрузкой».

«Тогда госсекретарь США Хиллари Клинтон подарила Сергею Лаврову кнопку, которая должна была символизировать перезагрузку отношений между двумя странами? Так вот на кнопке так называемой перезагрузки было написано «Перегрузка», — цитирует слова Марии Захаровой сайт Радио КП.

Что касается текущей ситуации, то российский дипломат усомнилась, что авторские права на использование фото были учтены.

«Что американцы хотели сказать этой рекламой — неизвестно. А получилось снова то же самое: вместо «перезагрузка» написали «перегрузка»….Хотели как лучше, получилось как всегда», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что американское Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало в Facebook собственную русскоязычную рекламу, призывающую граждан РФ к сотрудничеству. Рекламную публикацию ведомство сопроводило снимком звезды Советского Союза Владимира Высоцкого, сообщает 5-tv.ru.