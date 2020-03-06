«Отказано из-за опьянения»: в авиакомпании объяснили, почему Ефремова не пустили в самолет

В авиакомпании AirBaltic объяснила, почему актеру Михаилу Ефремову было отказано в посадке на самолет в Санкт-Петербурге. Компания-перевозчик уверяет, что пассажир был предупрежден о возможных трудностях, так как был в состоянии алкогольного опьянения.

Актер планировал подняться на борт до Риги, но на стойке регистрации возникли проблемы. Состояние пассажира вызывало вопросы и угрожало безопасности других пассажиров.

А безопасность — главный приоритет авиакомпании, отметили представители перевозчика.

«AirBaltic подтверждает, что 6 марта пассажиру было отказано в посадке на рейс BT443 Санкт-Петербург – Рига из-за его опьянения. Уже по прибытии на стойку регистрации пассажир был предупрежден, что ему может быть отказано в посадке», — сообщила 5-tv.ru руководитель по корпоративной коммуникации АО Air Baltic Corporation Алиса Бриеде.

В компании отметили, что в подобных ситуациях перевозчик оставляет за собой право пускать или не пускать пассажира на борт, руководствуясь внутренними правилами.



По предварительным данным, в отношении Ефремова был составлен административный протокол. Официальное подтверждение данной информации от правоохранительных органов пока отсутствует, пишет сайт Актуальные новости.