«Просто повеселился»: жена Ефремова назвала скандал с актером в Пулково хорошей актерской игрой

Супруга 56-летнего актера «Современника» Михаила Ефремова – Софья Кругликова – назвала скандал с участием супруга хорошей актерской игрой.

Ранее СМИ сообщали, что артист не смог улететь из Санкт-Петербурга в Латвию из-за алкогольного опьянения. Несколько дней назад заслуженный артист прилетел в культурную столицу, чтобы принять участие в спектакле «Чапаев и пустота» в ДК Ленсовета. Уже 6 марта актер должен был отправиться в Ригу в рамках продолжающихся гастролей.

На досмотре сотрудники аэропорта обнаружили, что Ефремов не совсем трезв. Ему запретили заходить в самолет, а затем оформили соответствующий протокол о нарушении.

Порталу Teleprogramma.pro супруга Михаила Софья пояснила, что ее муж просто разыграл сотрудников аэропорта, потому что является гениальным актером. Свои навыки он активно применяет и в жизни.

«Врут все! Михаил вообще не пьет! Просто они не понимают масштабов артиста. Михаил – великий артист, всех развел, сам повеселился и меня повеселил. Ефремов – истинный актер по школе Станиславского, поэтому они ему поверили и не пустили. Зачем всех развел? У него профессия такая – всех веселить, заставлять плакать. Улетит еще, никуда не торопится, гастроли потерпят», — высказалась она.

Кругликова также подтвердила, что на Ефремова действительно составили протокол, но сделали полицейские это не потому что тот что-то нарушил, а потому что они поверили в его спектакль.