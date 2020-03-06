Любимые советские комедии и премьера с Биковичем: что посмотреть в праздничные выходные

Все праздники у телевизора возможны именно тогда, когда показывают самые любимые и добрые кинокартины. Как, например, на Первом.

Здесь целый калейдоскоп старых, но таких популярных отечественных фильмов. В субботу, 7 марта, комедия «Три плюс два» в 14:20, в воскресенье — в 06:50 фильм «Блондинка за углом», а сразу за ним — «Будьте моим мужем».

После выпуска утренних новостей, в 10:10, забавные «Девчата» с неподражаемой Надеждой Румянцевой. Следом уже в цвете лента с легендарной Екатериной Савиновой «Приходите завтра…». В 17:10 — «Весна на Заречной улице», а в 19:00 — «Любовь и голуби». Завершится марафон кино голливудским хитом «Красотка» — любимой картиной не одного поколения телезрителей.

В нерабочий понедельник, 9 марта, в 10:10 состоится программа о Ларисе Голубкиной «Прожить, понять…». Актриса сыграла множество ярких ролей, а главной в своей жизни считает – семью. Вечером – долгожданная премьера «Магомаев», роль легендарного баритона в котором досталась звезде «Холопа», самому популярному в России сербу Милошу Биковичу.

Телеканал «Россия-1» подготовил не менее яркую программу на выходные. В субботу, 7 марта, в 20:40 – художественный фильм «Служебный роман». В воскресенье, 8 марта, премьера большой концертной программы Елены Степаненко «Ирония весны» в 15:30.

А в понедельник, 9 марта, снова на экране Алиса Фрейндлих, но уже в картине Валерия Тодоровского «Большой» — о непростой истории талантливой балерины. А завершит день ежегодное праздничное шоу кутюрье Валентина Юдашкина. В показе принимают участие звезды шоу-бизнеса, которые в этот день выйдут на подиум. Начало – в 23:20.

На популярном развлекательном телеканале ТНТ с субботы по понедельник включительно с 12 до 20 часов – сериал «Ольга». На СТС 8 марта в 13:35 на экране «Чего хотят женщины». Актер Мэл Гибсон в роли ловеласа, который думает, что хорошо знает женщин. Не тут-то было. А следом за комедией – культовая картина конца прошлого века о главной трагедии столетия «Титаник».

Вечер субботы на РЕН ТВ – серьезнее некуда. Здесь ждут поклонников боевиков и творчества Квентина Тарантино, с 19:59 – «Джанго освобожденный», «Бесславные ублюдки» и «Омерзительная восьмерка». В 8 марта – весь день в эфире анимационные фильмы о приключениях трех богатырей на Руси.

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На НТВ 8 марта – продолжение «самого загадочного шоу» сезона – «Маска». Второй выпуск программы снова заставит гадать – кто же скрывается под маской. Осталось 11 участников, и жюри в финале программы предстоит решить, кого рассекретить на этот раз.