Крутой вспомнил, как с помощью Батуриной снял запрет на концерты Шнурова в Москве

Как отметил композитор, лидер группы «Ленинград» ему очень симпатичен.

Композитор Игорь Крутой заявил, что ему по душе творчество лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. К примеру, певец появится в этом году на «Новой волне». Престижный музыкальный фестиваль, где собирается большое количество звезд эстрады, примет столица Татарстана — Казань.

По словам Игоря Крутого, был момент, когда музыканту запрещали выступать в столице. Тогдашний мэр города Юрий Лужков издал специальный приказ. Как отметил Крутой, он решил исправить это. В союзники заполучил супругу Лужкова Елена Батурину. Разговор состоялся на показе мод Валентина Юдашкина.

«И вот она вошла в зал и сказала: «Сейчас удобный момент, иди к нему, потому что девчонки, две дочери Лужкова, напевают песню Шнура. С матом-перематом». Игорь Крутой

Как сказал Крутой, такой ход себя полностью оправдал. Юрий Лужков сменил в итоге гнев на милость. Шнуров вскоре выступил на премии «Муз-ТВ» в «Олимпийском», сообщают «Известия».