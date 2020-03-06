Если бы температура у звезды была выше 37 градусов, то ее бы попросили на выход.

Актрису Ирину Розанову прямо в самолете проверили на коронавирус. Звезда вместе с коллегами полетела из Шереметьево в Ханты-Мансийск на 18-й фестиваль кинодебютов «Дух огня». Отметим, что в самолете находилась и международная делегация. Отсюда и такие меры предосторожности. Как известно, сейчас коронавирус бушует в некоторых странах Европы, в частности в Италии.

Добавим, что когда Розанова увидела сотрудника с предметом, похожим на фотоаппарат, то паниковать не стала. Это, как ей объяснили, был всего лишь тепловизор. С его помощью стюард проверил, нет ли у кого-нибудь в лайнере температуры. К счастью, все завершилось благополучно. Спустя несколько минут самолет, в котором, кстати, были и некоторые другие звезды, вылетел в Ханты-Мансийск.

Кстати, если бы хоть у одного пассажира температура была выше 37 градусов, то ему пришлось бы покинуть самолет.

В Ханты-Мансийске в ближайшие дни на фестивале «Дух огня» покажут картины молодых российских и зарубежных режиссеров, сообщает «Комсомольская правда».