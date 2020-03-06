Спасибо, что живой: ФБР запустило рекламу с фотографией Высоцкого

Весьма необычную рекламную компанию начал официальный аккаунт ФБР в соцсети Facebook. На фотографии изображен известный поэт Владимир Высоцкий, причем в качество фото используется кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя». Напомним, в картине Владимир сыграл роль сотрудника правоохранительных органов, капитана Глеба Жеглова.

Кадр подписан, причем на чистом русском: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого», а рядом красуется логотип Федерального бюро расследований. О чем конкретно его сотрудники хотят поговорить и о каком месте встречи упоминают, пока не понятно. При клике на фотографию ссылка ведет на страницу местного отделения ФБР, в котором всех просят поделиться важной информацией и обратиться в местное отделение, при этом обещая полную конфиденциальность.

Как сообщает издание РИА Новости, ФБР часто публикует подобные рекламные объявления с текстом на русском языке, но образ популярного поэта используется впервые.