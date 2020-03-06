Бывшая любовница Александра Головина потребовала с актера 200 тысяч рублей

Бывшая любовница актера Александра Головина, Светлана Белогурова, которая родила ему ребенка, подала иск на звезду. Она требует, чтобы он возместил ей 200 тысяч рублей, которые, как утверждает девушка, она потратила на юристов.

Напомним, что ранее актер не хотел признавать дочь. Дело дошло до суда. Позже он стал платить алименты — 22 тысячи рублей. Актер был доволен, потому что Белогурова изначально хотела получать с него 200 тысяч рублей каждый месяц.

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Отметим, что адвокат Головина утверждает, что девушка сейчас просто играет на известности актера. Ее требования по выплате такой суммы явно завышены. Также адвокат Тимур Матвеев добавил, что Белогурова просто строит из себя невинную жертву. Всячески показывает, что якобы слабую женщину сломили. При этом он напомнил, что в свое время на ее защиту встала очень серьезная юридическая контора.

Юрист сказал, что актер всегда помогал своей дочери Оливии. При этом сама Светлана в разговорах с журналистами умалчивала об этом, сообщает «СтарХит».