«Я не знал, как жить дальше»: вторая жена Осиашвили покончила жизнь самоубийством

Поэт-песенник Симон Осиашвили в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей второй супруге поэтессе Татьяне Лукиной. Женщина свела счеты с жизнью в 2004 году.

«Я был на творческом вечера Алены Апиной. После концерта увидел девушку, которая мне понравилась. К тому времени наши отношения с первой женой певицей Светланой Лазаревой умирали. Она мне дала свой номер телефона. Потом мы с ней встретились. Причем она жила с гражданским мужем. В итоге я ее отбил. У нее был сын, взрослый парень, которому 15 лет. Он принял меня. Понял, что его мама будет со мной. У меня с ним были нормальные отношения, хотя близкими я их назвать не могу». Симон Осиашвили

По словам Осиашвили, самый тяжелый момент его жизни случился, когда супруга покончила жизнь самоубийством. «Я не знаю, что случилось. Это просто была самая страшная ночь в моей жизни. Таня пришла домой вечером, мы поговорили. Потом она позвонила сыну. Я ушел смотреть сериал и уснул. Проснулся среди ночи. Ее не оказалось рядом со мной. Я увидел, что в ванной горит свет. Позвал ее, она не отозвалась. Я вскрыл дверь и увидел, что она свела счеты с жизнью», — заметил поэт-песенник.

Как отметил Осиашвили, беды ничего не предвещало. «Накануне мы говорили, что купим ей новый телефон. Потом узнал, что есть люди, склонные к суициду. У нее были шрамы на руках. У меня было тяжёлое состояние. Я до сих пор не понимаю, что спровоцировало ее пойти на этот шаг. Я не знал, как мне жить дальше. Но моей вины в этом нет. Мы никогда не ругались. В том, что это случилось некая черная дыра», — заметил Симон Осиашвили.