«Я модная»: Алина Загитова поделилась фотографией из детства

Олимпийская чемпионка спросила подписчиков, кого так же смешно одевали родители.

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана в женском одиночном катании Алина Загитова в сторис Instagram опубликовала кадр из детства. На фотографии совсем еще маленькой фигуристке не больше трех лет. Она изображена в смешном платочке и розовой кофточке. Вдали видна детская колясочка.

«Я модная. Кого еще так мама одевала?»

Алина Загитова

Отметим, что в декабре прошлого года Алина Загитова заявила в эфире Первого канала о приостановке своей карьеры. В связи с этим она пропустила чемпионат России, не поехала на европейское первенство. Не увидят ее фанаты и в канадском Монреале, где во второй половине марта пройдет чемпионат мира. Туда отправятся юные подопечные тренера фигуристки Этери Тутберидзе.

Многие эксперты сходятся во мнении, что «золотые годы» фигуристки позади и ей необходимо завершать карьеру. Сама Загитова отмечала, что продолжает упорные тренировки. Сейчас у нее в планах разучивание четверных прыжков.