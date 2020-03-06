Дочь Этери Тутберидзе со своим партнером показали лучший прокат сезона

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступают на чемпионате мира среди юниоров.

Дочь тренера Этери Тутберидзе, Диана Дэвис, вместе со своим партнером Глебом Смолкиным продемонстрировали лучший результат сезона на чемпионате мира среди юниоров.

Как отметил Глеб Смолкин, они довольны своим прокатом. Удалось получить от судей баллы даже больше, чем на юниорском финале «Гран-при». По словам партнера Дианы Дэвис, судьи хотели, чтобы она в своей программе показали «более глубокие ребра», и им это удалось.

«Поздравляю Дишу с наступающим 8 Марта, всех дам. Желаю здоровья прежде всего, чтобы были красивые и счастливые, все остальное будет». Глеб Смолкин

Как добавил Глеб Смолкин, налицо прогресс в их выступлениях. Он считает, что тренеры знают, как с ними работать, отсюда и такие результаты. Также Смолкин заметил, что на акклиматизацию они со своей партнершей не обращают внимания. Кроме того, в такой же непростой ситуации и их соперники — канадцы и американцы, сообщает «Спорт-Экспресс».