«Сейчас пришло поколение потребителей»: Лоза раскритиковал молодых музыкантов

Как считает популярный исполнитель, сегодняшняя молодежь может опошлить все.

Певец Юрий Лоза, который известен своими резкими высказываниями, негативно отозвался о молодых исполнителях. У некоторых из них, как известно, огромная армия поклонников. Как считает музыкант, многие певцы просто берут старый материал, добавляют в него мат и прочие провокационные высказывания и таким образом добиваются успеха на сцене.

Как сказал певец, на многих молодых людей музыка, в которой пропагандируется насилие, нецензурная лексика, пропаганда гомосексуализма, влияет на их молодые и не совсем окрепшие умы. В итоге поколение развращается.

Как считает певец, сегодня почти нет нового материала, который бы по-настоящему мог зацепить. Многие молодые музыканты, как думает Юрий Лоза, не утруждают себя придумыванием чего-то нового, сообщает портал govoritmoskva.ru.