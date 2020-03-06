Беременная Анастасия Шубская поблагодарила всех за теплые слова в свой адрес

В недалеком будущем младшая дочь Веры Глаголевой во второй раз станет мамой.

Модель Анастасия Шубская в Instagram разместила несколько фотографий, на которых виден ее округлившийся животик. Как известно, скоро младшая дочь актрисы Веры Глаголевой во второй раз станет мамой. Она родит мальчика своему супругу — хоккеисту команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

«Спасибо всем большое за теплые слова и пожелания! Их так много. Безумно приятно!» Анастасия Шубская

Напомним, что в звездной семье уже есть сын. Мальчика пара назвала Сережей в честь брата Александра Овечкина, который погиб много лет назад.

Добавим, что в жизни форварда «Вашингтона» не так давно произошло еще одно радостное событие. Он достиг отметки в семьсот шайб, забитых в НХЛ. Сейчас вместе со своим клубом Александр Овечкин борется за плей-офф. Команда в этом сезоне постарается взять самый престижный трофей заокеанского хоккея — Кубок Стэнли. Два года назад игрок впервые выиграл этот кубок.