Филипп Киркоров приобрел балахон с фресками и каменьями за 19 миллионов рублей

Певец Филипп Киркоров приобрел балахон, расшитый фресками и каменьями, за 280 тысяч долларов. В переводе на рубли получается кругленькая сумма — 19 миллионов рублей. Также исполнитель купил плащ с вышитыми на нем фрагментами библейских сюжетов. Он обошелся поп-королю в семь миллионов рублей.

Как известно, Филипп Киркоров — большой модник и шопоголик. В его коллекции одной только обуви больше шести тысяч пар. Многие из них музыкант никогда в жизни не надевал. Как ранее рассказывал Киркоров, покупая вещи, обувь, он снимает стресс после тяжелых концертов.

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Кстати, не так давно бывший супруг примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой снял клип «Романы». Киркоров скупил эксклюзивную коллекцию «Боги на Земле» Dolce & Gabbana, спустив на наряды около 40 млн рублей.

Как рассказывал исполнитель, за все красивое в этой жизни надо платить, сообщает «Комсомольская правда».