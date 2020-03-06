Иван Телегин познакомил новую возлюбленную со своей мамой

Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин, который из-за травмы не может помочь своей команде в плей-офф, познакомил свою новую возлюбленную Марию Гончар с мамой. Родительница пришла на одну из вечеринок, которую устроил бывший супруг Пелагеи.

На фанатской страничке в Instagram, которая посвящена Телегину и Гончар, появилось сразу несколько фотографий с увеселительного мероприятия. На одной из них хоккеист и его вторая половинка целуются. На другой игрок запечатлен со своей мамой.

Судя по всему, отношения Ивана Телегина и Марии Гончар вышли на новый уровень. Не исключено, что дело дойдет до свадьбы.

Отметим, что в прошлом году стало известно, что Пелагея и Иван Телегин расстались, несмотря на общую дочь. При этом они поддерживают дружеские отношения. К примеру, не так давно хоккеист побывал на дне рождения своей дочери. Он фотографировался вместе с Пелагеей. Сама исполнительница отмечала, что никакого имущества они не делили и расстались мирно.