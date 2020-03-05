Мэр Москвы перевел штаб по коронавирусу на круглосуточный режим работы

Сергей Собянин проинформировал о текущей ситуации в столице через личный блог.

Мэр Москвы Сергей Собянин перевел штаб по коронавирусу на 24-часовой режим работы. О текущей ситуации в столице градоначальник проинформировал через личный микроблог.

Собянин пояснил, что в настоящий момент поводов для беспокойства у населения нет, поскольку местные власти успешно борются с массовым распространением инфекции. Официально подтвержден только один случай заражения, периодически возникающие слухи о массовости заболевания не соответствуют действительности.

Мэр подчеркнул, что закрыть город от прилетающих возможности нет, поскольку Москва является стратегически важным центром, связывающим другие населенные пункты мира с Россией, поэтому столичное правительство приняло решение повысить активность городских служб – медиков, транспортников и сотрудников городского хозяйства.

«Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. О проводимых мероприятиях и складывающейся ситуации буду подробно информировать москвичей», — сообщил Собянин.

Кроме прочего, напомнил мэр и о мерах безопасности в случаях недомогания. Так, при появлении первых симптомов пациентам следует как можно скорее вызвать на дом врачей. В случае подтверждения диагноза соблюдать изоляционный режим.