«Очень нагло ведет себя»: московский адвокат подал жалобу на Боярского в Генпрокуратуру

Московский адвокат Александр Островский подал жалобу на Михаила Боярского в Генпрокуратуру. Юрист рассказал журналистам, что не смог пройти мимо бесконечных нарушений народного артиста на дороге: в последнее время актера регулярно уличали в парковке в пешей зоне недалеко от дома. Просьбы соблюдать правила ПДД на Боярского не действуют.

Telegram-каналу «Mash на Мойке» Островский рассказал, что намерен бороться с нарушением лично и радикально. Так, специалист отправил соответствующие обращения в МВД, Генпрокуратуру и Следственный комитет.

«Очень нагло Михаил Боярский ведет себя как автомобилист. Безнаказанность прогрессирует, и Бог весть до чего дойдет! Любая малоизвестная актриса будет задержана, тут же начнется шум-гам, а здесь знаменитый Боярский, такая интересная личность, и нарушает законодательство», — отметил Островский.

Рассмотрят ли следственные органы обращение адвоката, пока неизвестно. Напомним, что в последний раз «Мерседес» «мушкетера» был замечен припаркованным на Зимнем мосту 12 февраля. Машина простояла там всю ночь, мешая курсированию людей.