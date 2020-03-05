«Это лучше, чем секс»: Нетиевский вспомнил слова подруги, после которых перестал возить ее на мотоцикле

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что с нетерпением ждет теплую погоду в Москве. Он хочет достать свой байк и покататься по столичным улицам.

Между тем в жизни шоумена ранее случился забавный эпизод. Правда, он не обозначил точные сроки, когда это произошло.

«Однажды я прокатил свою подругу с ветерком на мотоцикле. Когда мы остановились, то она произнесла очень странные слова: «Это лучше, чем секс». После этого я перестал катать на какое-то время ее на мотоцикле. Мне почему-то стало обидно».

Сергей Нетиевский

Также юморист рассказал, где будет отдыхать в этом году. Уже скоро, 27 марта, у него день рождения. Ему исполнится 49 лет. «Останусь дома в Москве. Никуда не поеду. Просто сэкономлю деньги. Посмотрю фильмы и погуляю по окрестностям города. Летом поеду на черноморское побережье. Надо обратить внимание на свою страну. Что мы за рубежом не видели. А еще собираюсь летом на Алтай. Там путешествие — просто бомба», — сказал он.