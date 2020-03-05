Кафельникова об отце: «Не хочу слышать о том, что я не его ребенок»

Алеся Кафельникова, как многим известно, несколько лет назад впала в депрессию и начала употреблять запрещенные вещества. Тогда близкие девушки забили тревогу. В итоге ее отец, известный теннисист, Евгений Кафельников, положил в клинику. После лечения несколько месяцев модель провела на Бали, где нашла новых друзей и вскоре снова начала покорять мировые подиумы. Однако 5 марта появилась информация, что девушка в пьяном виде пришла на кастинг Chanel.

Отец Алеси дал интервью, в котором заявил, что после инцидента никто не согласится сотрудничать с его дочерью. Он заверил, что всегда поддерживает наследницу. Евгений отметил, что по его мнению, пагубно на девушку влияет московская атмосфера. Он заверил, что так переживал за дочь, что одно время дважды за ночь вызывал себе скорую. Агент Кафельниковой Юлия назвала слова мужчины ложью. Она заверила, что он не имеет никакого отношения к карьере Алеси и не порадовался за дочку, когда та впервые выступила на показе Burberry.

Сама модель тоже высказалась о случившемся. Она подчеркнула, что любит отца, но давно с ним не общается. По ее словам, все попытки наладить отношения доводили ее до нервного срыва и суицидальных мыслей.

«Мне больно видеть как родной отец играет на публику типа „оп, ты сделала все шоу“ и я снова его любимая дочь, потом раз, и нет работы… и начиняются скандалы где деньги? Ты не работаешь!? Тебя выгнали ? Бла бла бла никакой поддержки просто унижения. Такого я не пожелала бы и врагу, чтобы родной отец пытался за счёт своей дочери повысить свой статус», — высказалась Кафельникова.

Она также отметила, что не хочет жить в доме отца, где живет ее молодая мачеха. Девушка дала понять, что возлюбленная Евгения настраивает его против дочери. Она также подчеркнула, что никогда не приходила на кастинги в нетрезвом состоянии. Откровения Алеси шокировали ее поклонников. Как оказалось, ее хотели насильно выдать замуж и даже требовали ДНК-тест на родство.