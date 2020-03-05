Екатерина Гордон озвучила, какие алименты ей платит Сергей Жорин

Юрист Екатерина Гордон в Instagram сообщила, какую сумму ей платит бывший муж Сергей Жорин в виде алиментов на общего ребенка. У них есть совместный сын Даниил.

Как она отметила, после всех судов бывший супруг платит ей 71 тысячу рублей в месяц. Причем, как она утверждает, делает он это вовсе не добровольно. Правозащитница даже приложила сканы соответствующих документов, которые подтверждают ее слова.

Кроме того, Екатерина Гордон сообщила, что написала заявление на бывшего мужа. Она хочет привлечь его к уголовной ответственности по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Ранее Сергей Жорин опубликовал видео, на котором Екатерина предстала в неадекватном состоянии.

В своем посте юрист высказалась и о Иосифе Пригожине и его жене Валерии. Как сказала правозащитница, продюсер вместе с Жориным откровенно травят ее, грозясь опубликовать обнаженные фотографии, обвиняя девушку в проституции и наркомании.