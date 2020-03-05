«Мне тут лет 17»: Никас Сафронов показал, как выглядел почти полвека назад

На фото он изображен со своим школьным другом, с которым поддерживает отношения до сих пор.

Художник Никас Сафронов, которому сейчас 63 года, в Instagram разместил архивный снимок, на котором он в компании своего друга Александра Варламова. С этим мужчиной у живописца до сих пор сохранились теплые отношения.

Как сказал художник, фотоархив с его детскими и юношескими фотографиями пропал несколько лет назад. Однако ему очень радостно, что у его друзей находятся такие раритетные снимки.

«Мне тут лет 17. Я с моим школьным другом Сашей Варламовым. Кстати, мы дружим до сих пор!» Никас Сафронов

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Ранее Никас Сафронов рассказывал о своей пенсии. Он отмечал, что никогда ее не получал. При этом он не расстраивается. Он прилично зарабатывает на продаже картин и на преподавательской деятельности.

Как рассказывал живописец, он оплачивает все счета детям, сестре и прочим родственникам. Также он говорил, что артистам грех жаловаться на пенсии. Они должны с молодости задумываться о том на что жить в старости и откладывать на безбедную жизнь.