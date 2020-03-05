«Мы выяснили с ним отношения»: Наталия Гулькина помирилась с Максимом Галкиным

Певица Наталия Гулькина заявила, что у нее нет никаких претензий к супругу Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Максиму Галкину. Ранее телеведущий в одном из эфиров программы «Сегодня вечером» сказал, что все песни группы «Мираж» исполняет Маргарита Суханкина.

Гулькина после такого заявления, как она отметила, какое-то время находилась в шоке. Ее обидело это высказывание звезды. Впрочем, сейчас вся конфликтная ситуация позади. Галкин принес извинения, что, как сказала Гулькина, ее порадовало.

«Мы выяснили с ним отношения, вопросов и претензий больше нет. Он извинился, мне было очень приятно, да и просмотров в интернете получилось очень много». Наталия Гулькина

В то же время у Гулькиной по-прежнему очень напряженные отношения с бывшей коллегой по группе «Мираж» Маргаритой Суханкиной. Как отметила исполнительница, первой на примирение она не пойдет, потому что именно ее в свое время выгнали из музыкального коллектива. Бегать и унижаться после такого не в ее правилах.

Кстати, не заладились отношения у Суханкиной, как заверила Гулькина, и с основателем группы «Мираж» Андреем Литягиным. Сама она его не видела уже восемь лет. Когда она со скандалом уходила из «Миража», то он сказал ей спасибо за работу и на этом их отношения закончились, сообщает портал Dni.ru.