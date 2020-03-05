«Пусть будет официанткой, но не в этой гомофобной стране»: Панин обрисовал будущее дочери

По словам актера, они с Анной уезжают жить в Испанию.

Актер Алексей Панин в шоу «В гостях у Дмитрия Гордона» рассказал о своей дочери Анне. В ближайшее время, как он отметил, они продают недвижимость в России и уезжают из родной страны.

«Мы уезжаем в Испанию. И больше моей ноги в России не будет. Пускай они там все сдохнут. Я сейчас говорю, конечно, не о народе». Алексей Панин

Также актер признался, что дочь в курсе его сексуальных наклонностей. Ранее он объявил себя свингером и бисексуалом.

«Она, конечно, все видела. Она задает вопросы, но я не знаю, как ей отвечать. Я учу ее, что люди должны быть толерантными. Что гомофобия неправильно», — заметил Алексей Панин.

Как сказал актер, с Россией его больше ничего не связывает.