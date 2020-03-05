«Ей было хорошо»: Панин наблюдал, как жена занимается любовью с другими мужчинами

По словам актера, он в те минуты только мог порадоваться за супругу.

Актер Алексей Панин в шоу «В гостях у Дмитрия Гордона» признался, что он бисексуал и свингер. Однажды, по его признанию, одновременно вместе с ним сексом занимались порядка 130 человек. Была при этом и его жена. Правда, он не уточнил какая.

«У нас был большой дом. Все занимались сексом, и все были счастливы. Я даже не запомнил всех, с кем занимался любовью. Секс — это как нудизм. Там совсем другая философия. Мы все обманываем жен, мужей, фантазируем. Я принимал участие в этом с женой. И я смотрел как жена с кем-то занимается любовью. Я только радовался за нее. Ей было хорошо». Алексей Панин

По словам актера, он любил свою супругу. Они доверяли друг другу. У них, как он выразился, была честная любовь.

Отметим, что Алексей Панин был трижды женат. Его первой супругой была актриса и фотомодель Юлия Юдинцева. Она родила ему дочь. Второй женой звезды была гинеколог Татьяна Савина, третьей – Людмила Григорьева.