«Я в Афганистан попал по дурости»: Михаил Кожухов вспомнил войну

Телеведущий Михаил Кожухов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о времени, проведенном в Афганистане. Он оказался в горячей точке в разгар боевых действий.

«Я в Афганистан попал по дурости. Сидел в редакции и печатал. Зашел редактор и говорит: «Надо менять корреспондента в Кабуле». Я вызвался. Через сутки мне сказали, что меня поздравляют и отправили в Афганистан. Я позвонил папе. Сказал, что еду работать. Он пошутил: «Надеюсь, не в Афганистан?» Я рассказал всю правду. Он сказал, что может одним звонком все переломать в этой истории. Там был необходимо пройти медкомиссию. Впрочем, отец не стал этого делать. Медкомиссию в итоге за меня прошел товарищ. Мою медицинскую карту он просто уничтожил, так как я был негоден к службе». Михаил Кожухов

По словам тележурналиста, в Афганистане он соврал, что у него есть разрешение для участия в боевых операциях.

«Я старался там быть как можно ближе к солдатам. Но признаюсь: я все-таки не был солдатом. Я не хлебнул грязи и крови, которую на войне хлебает солдат. Но что-то я видел. И я понимаю, почему ветераны ничего не рассказывают. На войне ты находишься на территории, где не действуют библейские законы. Это говорю я, атеист. То, что происходит там – отвратительно. Когда ты возвращаешься, то понимаешь, кто там не был – им повезло», — сказал Михаил Кожухов.

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