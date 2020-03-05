Гагарина предоставила суду документ о том, что сын Цоя разрешил всем петь «Кукушку»

Он вызвал у представителей певицы Ольги Кормухиной много вопросов.

Представители певицы Полины Гагариной, которую Ольга Кормухина обвинила в краже у нее аранжировки композиции Виктора Цоя «Кукушка», предоставили на суде документ, в котором якобы указывается, что сын исполнителя разрешил всем петь песню «Кукушка».

Впрочем, у сторонников Ольги Кормухиной данный документ вызвал вопросы. Они посчитали, что данная бумага — подделка. Защитники нашли несколько нестыковок в документах.

Как пояснил один из адвокатов Кормухиной, Валерия Рытвина, представители Полины Гагариной любыми способами затягивают судебный процесс. В частности, в отношении исполнительницы подаются странные иски с претензиями на ее выступления.

Также представители Кормухиной заявили, что представители Гагариной во время заседаний ведут себя непрофессионально.

Добавим, что ближайшее заседание по этому скандальному делу пройдет 1 апреля, сообщает «МК».