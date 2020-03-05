«Я рэп вообще терпеть не могу»: Кафельников высказался о романе дочери с Фараоном

Как считает спортсмен, дружба с музыкантом негативно отразилась на его наследнице.

Теннисист Евгений Кафельников в эфире телеканала «Дождь» высказался о романе своей дочери Алеси с рэпером Фараоном. Отметим, что пара несколько раз расходилась, однако позже опять сходилась. Сейчас, насколько известно, они не дружат.

По словам экс-первой ракетки мира, все, что связано с рэпом, его мало интересует и лучше вопросов об этом музыкальном направлении ему не задавать.

Как отметил спортсмен, роман с рэпером Фараоном негативно сказался на дочери и их отношениях с ней. По его словам, нынешние тинейджеры не похожи на тех, которые были во времена его молодости. Они очень специфичные.

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«Я рэп вообще терпеть не могу, а еще эта история… У меня это вообще аллергию вызывает». Евгений Кафельников

Кафельников вспомнил свои тяжелые разговоры с дочерью. Теннисист просил дочь прислушаться к его мнению. Она обнимала и целовала его, однако позже все равно делала по-своему. Теннисист заметил, что на Алесю отрицательно влияет московская атмосфера.