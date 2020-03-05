«Пришла в нетрезвом состоянии»: Кафельников объяснил, почему дочь не возьмут на показы «Шанель»

Бывшая первая ракетка мира по теннису Евгений Кафельников в эфире телеканала «Дождь» рассказал о своих взаимоотношениях с дочерью Алесей. Как известно, с наследницей у него крайне натянутые отношения. Девушка ранее употребляла запрещенные препараты.

По словам Евгения Кафельникова, история с наркотиками началась, когда его дочь уехала в бординг-скул. Это платная школа, в которой некоторые ученики проживают на территории школы. Как сказал спортсмен, его на месте не было. Он упустил тот момент, когда Алеся подсела на наркотики. Он добавил, что те времена ему вообще тяжело вспоминать.

Высказался он и о «подвигах» своей дочери на модных показах. Как он заметил, в этом направлении у Алеси вряд ли получится добиться больших успехов, потому что она совершила ряд непростительных ошибок.