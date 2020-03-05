Мария Кожевникова назвала телевидение «шизофреническим информационным полем»

Актриса Мария Кожевникова в Instagram порассуждала на тему современного телевидения и программ, которые идут на каналах. Она заметила, что руководители программ готовы платить главным героям миллионы за рассказы о смерти близких людей. Кроме того, широко обсуждаются темы, связанные с разводами, дележкой имущества, романами пожилых дам с молодыми мужчинами.

Актриса призвала прекратить этот «ад адский». Она, к примеру, осталась в шоке, что в новостных лентах много заголовков о бьюти-блогере, который лишился ногтя в драке.

«Вы серьезно? Что происходит?! А потом мы хотим, чтобы дети были нормальные и адекватные?! С чего вдруг, если они растут в этом шизофреническом информационном поле?!» Мария Кожевникова

Отметим, что сама Мария Кожевникова — нередкий гость на ток-шоу. К примеру, несколько дней назад она появилась на канале НТВ в программе «Звезды сошлись». Актриса, в частности, рассказывала о совместно нажитом с гражданским мужем имуществе. Также она объясняла, почему они с любимым человеком повенчаны, но при этом не расписаны.