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Мария Кожевникова назвала телевидение «шизофреническим информационным полем»

Актриса из сериала «Универ» призвала остановить «ад адский» на каналах.

Мария Кожевникова назвала телевидение «шизофреническим информационным полем»
Кожевникова раскритиковала программы на телевидении/http://globallookpress.com/

Актриса Мария Кожевникова в Instagram порассуждала на тему современного телевидения и программ, которые идут на каналах. Она заметила, что руководители программ готовы платить главным героям миллионы за рассказы о смерти близких людей. Кроме того, широко обсуждаются темы, связанные с разводами, дележкой имущества, романами пожилых дам с молодыми мужчинами.

Актриса призвала прекратить этот «ад адский». Она, к примеру, осталась в шоке, что в новостных лентах много заголовков о бьюти-блогере, который лишился ногтя в драке.

«Вы серьезно? Что происходит?! А потом мы хотим, чтобы дети были нормальные и адекватные?! С чего вдруг, если они растут в этом шизофреническом информационном поле?!»

Мария Кожевникова

Отметим, что сама Мария Кожевникова — нередкий гость на ток-шоу. К примеру, несколько дней назад она появилась на канале НТВ в программе «Звезды сошлись». Актриса, в частности, рассказывала о совместно нажитом с гражданским мужем имуществе. Также она объясняла, почему они с любимым человеком повенчаны, но при этом не расписаны.

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