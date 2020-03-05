«Все идет из секретных лабораторий США»: Разин нашел «истоки» коронавируса

Продюсер «Ласкового мая» привел в пример заметку из газеты «Известия» за 1981 год.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram дал свое объяснение появлению в мире опасного коронавируса. Как известно, от этой болезни умерло уже больше трех тысяч человек во всем мире. Большое количество случаев зафиксировано в Китае. Среди европейских стран много заболевших в Италии.

Андрей Разин опубликовал заметку из газеты «Известия» за 1981 год. В ней речь идет о «нетипичной пневмонии», которая унесла много жизней в Испании. В материале, в частности, отмечается, что болезнь вспыхнула сто дней назад в американском городе Торрехон-де-Ардос, в районе расположения базы ВВС США, где хранится бактериологическое оружие.

В заметке говорится, что в 1979 году на этой базе скончался один из военнослужащих ВВС США. Также отмечается, что испанских специалистов не допустили до вскрытия тела. В статье делается предположение, что эпидемия «нетипичной пневмонии» вызвана утечкой вируса с американской базы.

Однако, как эта история связана с вспышкой коронавируса в XXI веке, продюсер не уточняет.

«Это правда! Все это идет от секретных лабораторий США».

Андрей Разин

Важно! Мнение редакции портала Teleprogramma.pro может не совпадать с мнением героев материалов. Любые медицинские действия должны быть согласованы с лечащим врачом.