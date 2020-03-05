Кадыров пообещал прислать Канделаки цветы на 8 марта после оскорбления Емельяненко

В ответ телеведущая сказала, что зла на бойца смешанных единоборств не держит.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и боец смешанных единоборств Александр Емельяненко извинились перед телеведущей Тиной Канделаки. Ранее медиаменеджер заявила, что спортсмен тренируется в Грозном и «исправляется». Эти слова почему-то пришлись не по душе бойцу, который известен своим буйным нравом. Он, как известно, не раз попадал в скандальные ситуации и даже отбывал срок в колонии. В ответ на это Емельяненко заметил, что Тина Канделаки дура.

Я же говорю, «Ахмат» — сила.

Приятно удивлена и, разумеется, никакого зла на Сашу не держу. Удачи в бою — и всегда жду в гости. pic.twitter.com/zgO1EXrqs3 — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) March 4, 2020

Между тем позже в Твиттер телеведущей появился ролик, в котором Кадыров и Емельяненко, который сейчас тренируется в клубе «Ахмат», приносят свои извинения.

«Вот мы вышли с Сашей на свежий воздух», — говорит Кадыров. «Ну, вспылили немножко все вчера», — добавил Александр Емельяненко. «Она простит нас точно. Мы ей цветов пошлем на 8 марта», — продолжил Рамзан Кадыров.

«Я же говорю, «Ахмат» — сила. Приятно удивлена и, разумеется, никакого зла на Сашу не держу. Удачи в бою — и всегда жду в гости». Тина Канделаки

Отметим, что несколько недель назад стало известно, что Александр Емельяненко уезжает тренироваться в Чечню. Ранее спортсмен несколько раз попадал в неприятные истории, связанные с употреблением алкоголя. В ближайшие месяцы он будет тренироваться в Грозном. Кстати, ранее он уже выступал за клуб «Ахмат». Тогда за время своей подготовки в Чечне к боям он ни разу не попал в неприятные истории.

Добавим, что Кадыров часто подшучивает над Емельяненко. Она уже не раз вызвал его на бой. При этом отмечал, что сможет победить бойца смешанных единоборств. В ответ тот только смеялся.