«С его стороны это выглядит полным безобразием»: Шатунов осудил Разина, который поет его песни

Как отметил звездный исполнитель, с продюсером у него сейчас идут суды.

Певец Юрий Шатунов резко осудил продюсера коллектива «Ласковый май» Андрея Разина. Он не понимает, как его бывшему товарищу не стыдно петь под фонограмму его песни. Как сказал Шатунов, это равносильно тому, если бы он взял композицию любимой певицы и спокойно бы ездил по стране, исполняя ее. То, что происходит сейчас он считает полным абсурдом.

«Если ты поешь чужую песню, то сделай свою аранжировку, пой сам. Зачем ты используешь то, что тебе не принадлежит. Это мой голос, моя музыкальная фонограмма. С его стороны это выглядит полным безобразием». Юрий Шатунов

Как отметил Юрий Шатунов, мириться с подобным произволом он вовсе не собирается. Он уже посетил несколько ток-шоу, где на всю страну рассказал о «проделках Андрея Разина». Как он считает, рано или поздно справедливость все равно восторжествует. Народ не обманешь.

Любопытно, что сейчас идут суды Шатунова и Разина. Причем, как сказал певец, он вынужден еще и защищаться. Андрей Разин подал на него в суд в Сочи и в Москве, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».