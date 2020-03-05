Милош Бикович признался, что его сердце свободно

Звезда картины «Холоп» сербский актер Милош Бикович заявил, что у него пока нет любимой девушки. Однако он мечтает встретить вторую половинку для создания семьи. Как он считает, жизнь без детей для любого человека пустовата.

По словам Милоша Биковича, у него нет никаких особенных амбиций в отношении себя. Он не собирается ничего и никому доказывать, выходить на первое место. В ближайшее время он продолжит заниматься проектами на телевидении и в кино. Впрочем, если в его жизни появится любимый человек, то он готов полностью поменять свой образ жизни.

«Моя цель — обеспечить себя жильем, которого пока нет, и найти подходящую девушку для создания семьи». Милош Бикович

Также актер отметил, что Голливуд уже не является единственной точкой притяжения кинематографа, как это было раньше. Хорошие картины появляются и в других странах. Кроме того, появляются интересные интернет-платформы, где также можно подчерпнуть для себя много интересного, сообщает «Комсомольская правда».