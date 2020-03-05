Екатерина Диденко без камер провела церемонию прощания с любимым супругом

Вдова оставила в соцсетях трогательный пост в память о своем муже.

«Веселая вдова» Екатерина Диденко, чей супруг скончался от отравления углекислым газом в одной из саун, трогательно простилась с мужем. В Instagram она разместила пост в память о своем супруге.

Она отметила, что Валентин навсегда останется в ее сердце. Ушла, как она выразилась, половинка ее. Однако ради их общих детей она продолжит жить.

«В високосный год Валечка родился. В високосный год мы поженились. В високосный год он ушел из этого мира». Екатерина Диденко

Отметим, что на кремацию не пустили ни одного журналиста. Траурная церемония прошла за закрытыми дверями. Ранее Екатерина Диденко пояснила, что супруг сам просил не предавать его тело земле, а кремировать. Они лишь исполнила его просьбу.

Добавим, что Валентин на вечеринке несколько дней назад бросил в бассейн сухой лед. Произошла химическая реакция. Двое его товарищей погибли прямо в сауне. Сам он скончался на следующий день в реанимации одной из столичных клиник.