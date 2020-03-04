Отпраздновавший 18-летие сын Королевой впервые побывает на шоу со стриптизом своего отца

До этого на подобных представлениях с раздеванием подросток никогда не был.

Стриптизер Тарзан в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что его единственный сын от певицы Наташи Королевой Архип Глушко впервые посетит 8 марта его шоу. В этот день звездному отцу исполнится 50 лет.

Ранее Архип Глушко в виду своего несовершеннолетия на шоу отца не имел возможности побывать. Отметим, что 19 февраля этого года Архипу исполнилось 18 лет.

«Я ничего не делаю на своих шоу предосудительного. Сын первый раз посетит мое шоу. Я даже рекомендую подросткам, которым исполнилось 18 лет, ходить на такие шоу. Парень вообще пошел в меня. Мы находим всегда с ним точки соприкосновения». Тарзан

Как отметил Тарзан, его сын растет очень образованным молодым человеком. На первом месте для него сейчас учеба.