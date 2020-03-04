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«Мы просто слышим друг друга»: Тарзан объяснил, почему уже 20 лет живет с Королевой

Как отметил артист, никто не верил в их долгий союз.

«Мы просто слышим друг друга»: Тарзан объяснил, почему уже 20 лет живет с Королевой
Тарзан рассказал, почему они с Королевой уже так много лет вместе/http://globallookpress.com/

Культурист Тарзан в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, почему он уже почти 20 лет вместе с певицей Наташей Королевой и в их семье царит гармония в отношениях.

«Никто не верил в наш долгоиграющий союз. А мы уже 20 лет вместе. Каких-то секретов таких крепких отношений, конечно, нет. Надо просто слышать и слушать друг друга. Всегда должна быть готовность идти на уступки. Даже если ты сто тысяч раз прав, но видишь непонимание со стороны второй половинки, то все. Скажи: «Я не прав». Подойти и заяви: «Извини, дорогая». Просто уложи свою гордыню и уверенность».

Тарзан

По словам Тарзана, они с Наташей Королевой никогда не забывают день свадьбы. Каждый год отмечают это событие. Также у них «в наборе» еще несколько обязательных праздников.

«Мы празднуем день свадьбы. День варенья отмечаем. Есть у нас такой праздник. Но это все благодаря Наташе. Она за этим следит. Что касается крепких отношений: надо просто меньше слушать других. Не надо смотреть, как у них. Будьте уверены в себе. Не надо смотреть на других, иначе никаких хороших отношений не будет», — заметил артист.

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