«Мы просто слышим друг друга»: Тарзан объяснил, почему уже 20 лет живет с Королевой

Культурист Тарзан в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, почему он уже почти 20 лет вместе с певицей Наташей Королевой и в их семье царит гармония в отношениях.

«Никто не верил в наш долгоиграющий союз. А мы уже 20 лет вместе. Каких-то секретов таких крепких отношений, конечно, нет. Надо просто слышать и слушать друг друга. Всегда должна быть готовность идти на уступки. Даже если ты сто тысяч раз прав, но видишь непонимание со стороны второй половинки, то все. Скажи: «Я не прав». Подойти и заяви: «Извини, дорогая». Просто уложи свою гордыню и уверенность». Тарзан

По словам Тарзана, они с Наташей Королевой никогда не забывают день свадьбы. Каждый год отмечают это событие. Также у них «в наборе» еще несколько обязательных праздников.