«Я по специальности инженер-энергетик»: Тарзан высказался о своей профессии

Как отметил культурист, сейчас у него в душе только желание любить и творить.

Супруг певицы Наташи Королевой Тарзан в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, как он пришел в профессию. Отметим, что сейчас он один из самых известных стриптизеров в стране, собирающий полные залы.

«Я по специальности инженер-энергетик. И скажу, что я работаю по специальности. Я сам словно энергетическая установка. Раздаю хорошую позитивную энергию жизни, любви и страсти всем людям, которые меня окружают. Сейчас вот у меня в душе только желание жить и любить». Тарзан

Тарзан признался, что даже, когда уходил из армии, где служил на космодроме, то не осознавал, зачем это делает.

«Не понимал в тот момент, правильно ли поступаю или нет. Но я считаю, что без увольнений с одной работы, ты не найдешь другую. Возможно, что как раз работу мечты, как в моем случае», — заметил культурист.

Как отметил Тарзан, для него стриптиз – это вообще на самом деле не работа, а удовольствие.