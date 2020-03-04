«Там будет абсолютный стриптиз»: Тарзан рассказал, как отпразднует пятидесятилетие

Стриптизер и культурист Сергей Глушко, он же Тарзан, в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, как он отпразднует пятидесятилетие.

Отметим, что 8 марта 2020 года у него юбилей. По словам Тарзана, он устроит невероятное шоу для своих поклонников.

«Там будет абсолютный стриптиз. Его увидят те, кто придет на мое уникальное шоу. Я вообще скажу, что стриптиз для людей, которые никогда его не видели – это сомнительное мероприятие. Они считают, что это дурное занятие. Но у меня стриптиз особенный. Я обнажаю свои эмоции и чувства. На сцене стриптизной я не имею права лгать. Если после стриптиза скажут, что я плохо сыграл, то сразу уволюсь. У меня просто это от природы все получается». Тарзан

Как отметил Тарзан, ему даже предлагали в свое время открыть школу стриптиза, но он отказался.