Звезда фильма «Девчата» Инна Макарова экстренно госпитализирована

Вечером 4 марта стало известно, что народная артистка СССР Инна Макарова была экстренно госпитализирована. По данным СМИ, врачи оценивают состояние актрисы как тяжелое. Сейчас сотрудники одной из московских клиники занимаются артисткой и пытаются оказать ей помощь. Информацию вскоре подтвердила дочь звезды фильма «Девчата» Наталья Бондарчук.

«Да, мама в больнице. Она все время теперь по больницам. А что вы хотите? Все-таки 94-й год маме пошел», — пояснила женщина. Она отметила, что не будет рассказывать о состоянии матери, пишет «Комсомольская правда».

Отметим, что год назад Наталья Сергеевна была более сговорчива. Тога она рассказала, что старается не расстраивать родительницу. Дело в том, что несколько лет назад у народной артистки начала быстро прогрессировать болезнь — ее стала покидать память. После этого актрисе стало сложно в быту, но при этом она могла без труда вспомнить стихотворения.

Напомним, что Макарова родилась в Сибири, а потом окончила ВГИК. В ее копилке множество известных кинолент: «Молодая гвардия», «Дорогой мой человек», «Женитьба Бальзаминова». Она также была первой супругой актера Сергея Бондарчука. Именно от него артистка родила единственную дочь, но потом они расстались. После развода женщина долгое время была одинока, но потом связала себя узами брака с академиком Михаилом Перельманом.