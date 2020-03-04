«Сложнее и несбыточнее»: Моисеев признался, что «страшно» скучает по сцене

При этом артист подметил, что прекрасно себя чувствует в статусе заслуженного пенсионера.

4 марта заслуженный артист России отмечает день рождения. По случаю своего 66-летия Борис Моисеев решил организовать небольшую домашнюю вечеринку для самых близких. Так, певец рассчитывает, что на празднике появится вдова Иосифа Кобзона — Нелли. Кроме того, музыкант подметил, что был бы рад повидаться и с коллегами по творческому цеху.

Этим летом певец намеревается отдохнуть в Юрмале. Как выяснилось, в латвийском курортном городке Борис приобрел собственную недвижимость — квартиру на берегу. Моисеев близко общается с подругой примадонны отечественного шоу-бизнеса Лаймой Вайкуле.

Говоря о выступлениях и фестивалях друзей, певец не смог обойти стороной и вопрос о собственном творчестве. Так, артист заверил, что очень скучает по сцене, однако вернуться на былые позиции с каждым годом все сложнее. По словам музыканта, сейчас он прекрасно себя чувствует в новом статусе заслуженного пенсионера. Об этом певец говорит с юмором.

«Я страшно скучаю по сцене. Но вернуться… Уже и времени много прошло… С каждым годом это все сложнее и несбыточнее», — отметил Борис Моисеев в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro.

Ко всему прочему, артист стал пользоваться соцсетями. По словам музыканта, он переписывается с поклонниками, отвечает на их вопросы. Иногда курьеры приносят ему домой разные подарки: игрушки, открытки, цветы. Моисееву также подарили велосипед.