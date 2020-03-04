«Стороны придут к примирению»: экстрасенс Кинжинов предсказал исход конфликта Разина и Лещенко

Таролог Александр Кинжинов, финалист 18-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ, спрогнозировал результат судебного разбирательства между продюсером Андреем Разиным и певцом Львом Лещенко. Он уверен, конфликт между звездами не будет затяжным.

Напомним, не так давно продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать иск в суд на своего бывшего подопечного Юрия Шатунова и певца Льва Лещенко. Причиной тому стали слова в адрес Разина, которые звезды произнесли в эфире программы «Привет, Андрей». В частности, продюсера задела фраза о том, что тот – «всего лишь администратор», а еще является «латентным шизофреником». И хотя Разин пообещал пойти до конца в конфликте, экстрасенс придерживается иного мнения.

«Стороны придут к примирению. Случится это очень скоро. Что касается темы разбирательства, то и та и другая сторона прекрасно понимают, что повод для судебных тяжб ничтожен, что называется «высосан из пальца», — уверяет Кижинов.

Известно, что на Шатунова, несмотря на инцидент, Разин не злится.