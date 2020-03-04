«Придут мои близкие»: Моисеев пригласил вдову Кобзона на праздник по случаю 66-летия

4 марта свой день рождения отмечает Борис Моисеев. Заслуженному артисту России исполнилось 66 лет. По этому случаю музыкант планирует организовать домашнюю вечеринку. Как говорит певец, на праздник придут самые близкие друзья, среди которых вдова Иосифа Кобзона Нелли, Галина Романовская и другие. Кроме того, артист рассчитывает, что его навестят и звездные коллеги, которые сейчас находятся в Москве.

По словам Бориса, на здоровье он не жалуется и в последнее время чувствует себя хорошо. Однако устроить вечеринку именинник решил все-таки дома, а не в ресторане.

«Придут мои близкие подружки», — рассказал Моисеев в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro.

К слову, всю домашнюю работу по дому выполняет помощница Бориса. Как говорит певец, она приходит к нему через день — наводит порядок, готовит еду, стирает и убирает. Кроме того, практически ежедневно в гостях у Моисеева бывает его арт-директор Сергей Горох. По словам артиста, он не считает себя одиноким человеком.

Моисеев заверил, что с нетерпением ждет поездки в Юрмалу. В июне музыкант планирует отправиться на курорт на все три месяца, как и в прошлом году. В этом городе певец успел обзавестись недвижимостью — собственной квартирой на берегу.

Приезжая в Юрмалу, Борис старается наведываться на концерты своих коллег по творческой сцене. Так, на фестивале Лаймы Вайкуле исполнитель выступает в качестве почетного гостя. И это на протяжении последних пяти лет.