87-летний Бедрос Киркоров на дорогом «Лексусе» устроил гонки по Москве

Отцу поп-короля отечественной эстрады могут закрыть выезд из страны, если он не погасит штрафы.

Отец поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова, 87-летний Бедрос разыскивается судебными приставами за гонки, которые он устроил по Москве на своем дорогом внедорожнике «Лексус». Папа музыканта, судя по всему, обожает быструю езду, что оборачивается нередко штрафами за превышение скорости.

На данный момент известно, что восемь постановлений за превышение скорости переданы судебным приставам. Если в ближайшее время Бедрос Киркоров не погасит штрафы, то может быть лишен возможности выезда за границу.

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Как известно, отец поп-короля много времени проводит в Болгарии, на своей родине. Для него стать невыездным – смерти подобно. Наверняка в ближайшее время он займется устранением проблемы.

Отметим, что Бедрос Киркоров имеет большое хозяйство в Новгородской области. Часть штрафов ему выписали как раз там, сообщает телеграм-канал Mash.