«Если бы я брала в долг, то отдала»: Цымбалюк-Романовская отреагировала на решение суда

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что не согласна с решением суда и собирается его обжаловать.
Напомним, что суд постановил: она должна выплатить миллион 67 тысяч рублей бизнесмену Юрию Растегину.
Пианистка взяла деньги на ремонт квартиры на улице Малогвардейской. Юрий Растегин дал эти деньги авансом в счет половины квартиры в районе Арбата, которую позже он выкупил у Джигарханяна.
«Мы будем обжаловать приговор суда. Пока он еще не отсудил деньги. Решение суда есть, но пока не вступило в законную силу. Для меня вообще в жизни не бывает шока. Я не расстроилась. Просто суд не принял ни одного ходатайства моего адвоката. Встречный иск также почему-то не рассмотрели. Это я считаю нарушением моих прав. Я продолжаю жить в этой квартире на улице Малогвардейской. Деньги я потратила на ремонт. Растегин рассчитывался с Арменом Борисовичем за приобретение его недвижимости. И он в итоге потом ее приобрел. Есть его показания на этот счет. Если бы я брала в долг, то отдала».