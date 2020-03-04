«Секс и смех продлевают жизнь»
Анастасия Волочкова
Звездный гость
«Надежда Бабкина невзлюбила невестку»
Лера Кудрявцева

«Если бы я брала в долг, то отдала»: Цымбалюк-Романовская отреагировала на решение суда

Пианистка из Киева должна выплатить бизнесмену Юрию Растегину чуть больше миллиона рублей.

«Если бы я брала в долг, то отдала»: Цымбалюк-Романовская отреагировала на решение суда
Цымбалюк-Романовская не согласна с решением суда/http://globallookpress.com/

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что не согласна с решением суда и собирается его обжаловать.

Напомним, что суд постановил: она должна выплатить миллион 67 тысяч рублей бизнесмену Юрию Растегину.

Пианистка взяла деньги на ремонт квартиры на улице Малогвардейской. Юрий Растегин дал эти деньги авансом в счет половины квартиры в районе Арбата, которую позже он выкупил у Джигарханяна.

«Мы будем обжаловать приговор суда. Пока он еще не отсудил деньги. Решение суда есть, но пока не вступило в законную силу. Для меня вообще в жизни не бывает шока. Я не расстроилась. Просто суд не принял ни одного ходатайства моего адвоката. Встречный иск также почему-то не рассмотрели. Это я считаю нарушением моих прав. Я продолжаю жить в этой квартире на улице Малогвардейской. Деньги я потратила на ремонт. Растегин рассчитывался с Арменом Борисовичем за приобретение его недвижимости. И он в итоге потом ее приобрел. Есть его показания на этот счет. Если бы я брала в долг, то отдала».

Виталина Цымбалюк-Романовская

Тэги

Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяНовости googleЦымбалюк-РомановскаяЮрий Растегин
Loading...