«Если бы я брала в долг, то отдала»: Цымбалюк-Романовская отреагировала на решение суда

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что не согласна с решением суда и собирается его обжаловать.

Напомним, что суд постановил: она должна выплатить миллион 67 тысяч рублей бизнесмену Юрию Растегину.

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Пианистка взяла деньги на ремонт квартиры на улице Малогвардейской. Юрий Растегин дал эти деньги авансом в счет половины квартиры в районе Арбата, которую позже он выкупил у Джигарханяна.